Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'ın 1979 öncesi şartlara dönmesini istediğini ancak bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, Washington yönetimi ile yaşadıkları bu görüş ayrılığının müzakere ve uzlaşı konusu olamayacağını söyledi.

Ruhani, ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Lahican'da Reşt ile Kazvin kentleri arasında tren seferlerinin başlaması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ABD yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptırımlarla ABD'nin amacına ulaşamadığını ancak İran için ciddi sıkıntılar oluşturduğunu belirten Ruhani, "Normal şartlarda değiliz, psikolojik ve ekonomik bir savaştayız. Çok önemli ve hassas şartlardayız. ABD, ülkemiz ve halkımız için sorunlar oluşturdu. Ancak bu şartlarda geri adım atmak tüm kazanımlarımızı kaybetmek demektir." diye konuştu.

ABD'nin bu yılı (İran takvimine göre 21 Mart'ta sona erecek olan 1397 yılını) İran'ın yenilgisi ve kendi zaferine dönüştürmeyi planladığını ancak bunu başaramadığını savunan Ruhani, Washington yönetiminin İran'da rejim değişikliği amaçladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"ABD ile olan ihtilafımız ve problemimiz Washington yönetiminin 40 yıl öncesine dönmemizi istemesidir. ABD, İran'ın 1979 öncesine dönmesi gerektiğini söylüyor. Ancak biz geriye dönmeyeceğimizi ve bağımsızlık ile demokrasi yolunda ilerlemeye devam edeceğimizi söylüyoruz. O yüzden ABD ile yaşadığımız bu görüş ayrılığı müzakere ve uzlaşı konusu olamaz."

Ruhani, verdiği sözü ilk ihlal eden tarafın İran olması için Amerikan yönetiminin ciddi tahriklerde bulunduğunu ve dünyayı da yanına almaya çalıştığını belirterek ancak bunu başaramadığını dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı "Müttefikleri olan Avrupa ülkeleri Beyaz Saray'ın planlarına boyun eğmedi. AB ülkeleri Varşova Konferansında da ABD'nin yanında durmadı." ifadelerini kullandı.

Ruhani, ülkede tüketilen akaryakıt konusunda kendilerine yetecek seviyeye geldiklerini dile getirerek, eskiden günlük 6,5 milyon litre dizel ile 12, 5 milyon litre benzin ithal ettiklerini, şimdi ise hem bu konuda hem de diğer birçok kalemde kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani son olarak açılışını yaptıkları demir yolu hattının; Afrika, Asya, doğu ve kuzey Avrupa ile birçok bölgeyi birbirine bağlayacak büyük bir projenin parçası olduğunu ifade etti.