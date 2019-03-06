2016 senesinde Demokrat Parti adına Başkanlık seçimlerinde yarışan ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump karşısında yenilgiye uğrayan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2020 senesinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. ABD basınına açıklamalarda bulunan Clinton, “Aday olmayacağım ama konuşmaya, çalışmaya ve inandığım şeyleri savunmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Hillary Clinton 2020’de aday olmayacağını duyurdu
06.03.2019 - 14:40 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2016 senesinde Demokrat Parti adına Başkanlık seçimlerinde yarışan Hillary Clinton, 2020 senesinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hillary Clinton,Demokrat Parti,seçim,
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