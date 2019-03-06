Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye  Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile teslimatı konusunda anlaşmaya vardığımız  Bayraktar İnsansız Hava Aracı'nın testi yakında gerçekleştirilecek." dedi.

Petro Poroşenko, ocak ayında Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi İHA  alımına yönelik anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya satış  anlaşması kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 tipi İHA üretilecek ve araçlar 1 yıl  içinde teslim edilecek.

Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları  da Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.

 