Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile teslimatı konusunda anlaşmaya vardığımız Bayraktar İnsansız Hava Aracı'nın testi yakında gerçekleştirilecek." dedi.

Petro Poroşenko, ocak ayında Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi İHA alımına yönelik anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya satış anlaşması kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 tipi İHA üretilecek ve araçlar 1 yıl içinde teslim edilecek.

Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.