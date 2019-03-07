Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Obama'nın 2016'da yürürlüğe koyduğu "ABD güçlerini müdahil olduğu operasyonlarda saldırı öncesi ve sonrasında sivil kayıplarını önleme hakkında ABD politikası" başlıklı Başkanlık Kararnamesini yeni bir Kararname ile yürürlükten kaldırdı.

Beyaz Saray'ın konuyla ilgili yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'nde söz konusu uygulamanın kaldırılma nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Obama döneminde özellikle de Pakistan'da İnsansız Hava Araçları ile düzenlenen hava saldırılarında binlerce sivil öldürülmüştü.

ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye gibi aktif çatışma alanlarında ve bu alanların dışında düzenlediği hava saldırılarında büyük sivil kayıplarının meydana gelmesi uzun zamandır tartışılıyor.

Obama'nın 1 Temmuz 2016'da yürürlüğe koyduğu Başkanlık Kararnamesinde, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün yönetim adına her yıl mayıs ayında "ABD ordusu tarafından aktif çatışma alanları dışında düzenlenen hava saldırıları" ve "bu saldırılara ilişkin sivil kayıplar" konusunda Kongreye rapor sunma yükümlülüğü getirilmişti.

Aynı şekilde 2018 ve 2019 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen savunma bütçesine ilişkin yasa da ABD Savunma Bakanı'na her yıl 1 Mayıs'ta Kongre'ye ABD'nin tüm operasyonlarında söz konusu olan sivil kayıplarına ilişkin rapor sunma yükümlülüğü getirmişti.

Trump'ın Başkanlık Kararnamesi'nde Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasındaki hükümlere ilişkin bir karar söz konusu değilken, Kararnamede sadece Obama'nın Başkanlık Kararnamesinin "genel hükümlerinin" yürürlükten kaldırıldığı ifade ediliyor.

Buna göre ABD yönetimi, bundan sonra aktif çatışma alanları dışındaki hava saldırılarına ve burada söz konusu olacak sivil kayıplara ilişkin Kongreye herhangi bir rapor vermeyecek.