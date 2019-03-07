Trump, Obama'nın 2016'da yürürlüğe koyduğu "ABD güçlerini müdahil  olduğu operasyonlarda saldırı öncesi ve sonrasında sivil kayıplarını önleme  hakkında ABD politikası" başlıklı Başkanlık Kararnamesini yeni bir Kararname ile  yürürlükten kaldırdı.

Beyaz Saray'ın konuyla ilgili yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'nde  söz konusu uygulamanın kaldırılma nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Obama döneminde özellikle de Pakistan'da İnsansız Hava Araçları ile  düzenlenen hava saldırılarında binlerce sivil öldürülmüştü.

ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye gibi aktif çatışma alanlarında ve  bu alanların dışında düzenlediği hava saldırılarında büyük sivil kayıplarının  meydana gelmesi uzun zamandır tartışılıyor.

Obama'nın 1 Temmuz 2016'da yürürlüğe koyduğu Başkanlık Kararnamesinde,  ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün yönetim adına her yıl mayıs ayında "ABD  ordusu tarafından aktif çatışma alanları dışında düzenlenen hava saldırıları" ve  "bu saldırılara ilişkin sivil kayıplar" konusunda Kongreye rapor sunma  yükümlülüğü getirilmişti.

Aynı şekilde 2018 ve 2019 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası  olarak bilinen savunma bütçesine ilişkin yasa da ABD Savunma Bakanı'na her yıl 1  Mayıs'ta Kongre'ye ABD'nin tüm operasyonlarında söz konusu olan sivil kayıplarına  ilişkin rapor sunma yükümlülüğü getirmişti.

Trump'ın Başkanlık Kararnamesi'nde Ulusal Savunma Yetkilendirme  Yasasındaki hükümlere ilişkin bir karar söz konusu değilken, Kararnamede sadece  Obama'nın Başkanlık Kararnamesinin "genel hükümlerinin" yürürlükten kaldırıldığı  ifade ediliyor.

Buna göre ABD yönetimi, bundan sonra aktif çatışma alanları dışındaki  hava saldırılarına ve burada söz konusu olacak sivil kayıplara ilişkin Kongreye herhangi bir rapor vermeyecek.