Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin etkili yayınlarından Guardian tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Kral ile Veliaht Prens arasındaki gerilim Kaşıkçı cinayetiyle birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı. Ancak gerilim Kral’ın şubat ayında gerçekleştirdiği Mısır ziyaretinde tavan yaptı. Kral, danışmanları tarafından ‘kendisine yönelik bir hamle gerçekleştirilebileceğine’ dair uyarıldı. Bunun üzerine Kral’ın ekibi, Veliaht Prens Selman’a sadık olduğu belirtilen 30 kişilik güvenlik ekibini tamamen değiştirdi. İçişleri Bakanlığı, Riyad’dan Mısır’a yeni bir ekip gönderdi. Bu dedikoduları güçlendiren bir örnek de Prens Selman’ın babasını Mısır dönüşü karşılayan komitede yer almamasıydı. Prens’in karşılama törenine davet edilmediği, bu durumun Suudi geleneklerine ve protokole aykırı olduğu belirtildi. Kral’ın Mısır seyahati boyunca onun yerine yönetime vekalet eden Prens Selman’ın ilk defa babasının yerine kraliyet kararnamesi yayımlayarak yaptığı önemli atamalar da kriz çıkardı. Selman, Kral’ın yokluğunda kardeşi Prens Halid bin Selman’ın yerine Prenses Rima’yı Suudi Arabistan’ın ilk kadın büyükelçisi olarak Washington’a tayin etti. Kral, Halid bin Selman’ı görevden alarak Savunma Bakanı Yardımcılığına getiren Selman’ın kararlarını televizyondan öğrendi.