Pyongyang yönetimi, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan  açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin "Don Maeng" (Kardeş) adı verilen  müşterek  askeri tatbikatın iki ülkeyle varılan zirve uzlaşmalarını ihlal ettiğini savundu.Tatbikatın Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore ile askeri tatbikatların  durdurulmasına ilişkin vardığı uzlaşmayı açıkça ihlal ettiğine vurgu yapılan  açıklamada, "Bu, tüm Kore halkının ve uluslararası camianın Kore Yarımadası'nın  barış ve istikrara kavuşmasına yönelik amaç ve beklentilerine doğrudan bir meydan  okumadır." ifadesine yer verildi.

ABD, ay başında Güney Kore ile her yıl bahar aylarında Kore  Yarımadası'nda düzenledikleri "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını  sonlandırma kararı aldığını açıklamıştı.ABD ve Güney Kore askeri yetkilileri  2 hafta süren "Kilit Kararlılık"  yerine, 1 hafta sürecek daha dar ölçekli "Don Maeng" tatbikatını düzenlemeye  karar vermişti.

Tatbikatlar Trump'ın hedefindeydi

"Yavru Kartal" tatbikatı 2001 yılından beri her yıl bahar aylarında  düzenleniyordu. Tatbikatta, iki ülke kuvvetlerinin cephe gerisinin güvenliğinin  sağlanmasına ilişkin operasyonların yanı sıra özel harekat, karaya asker çıkarma,  alan savunması, hava ve deniz muharebe eğitimleri ile kritik askeri silahları ön  cepheye taşıma konularında eğitim veriliyordu.

"Kilit Kararlılık" tatbikatı ise 1976 yılından beri çeşitli isimlerle  anılan ABD Pasifik Kuvvetlerinin Güney Kore'ye muhtemel bir savaş ortamında  destek verme tatbikatıydı. 2001 yılından itibaren "Yavru Kartal" tatbikatı ile beraber yapılan  tatbikatta, ABD, Kore yarım adasına asker çıkarma eğitimleri yapıyordu. Trump, geçen yıl bu iki önemli tatbikatı, oldukça pahalıya mal olduğu  gerekçesi ile eleştirmiş ve tatbikatlar geçici süre ile askıya alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27-28  Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvede bir araya gelmiş ancak  zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamıştı.