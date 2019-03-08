Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Musul kentinde akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla, bölgedeki güvenlik güçlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan olay sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre kentin doğusundaki Müsenna semtinde gerçekleşen saldırıda 13 yaşında bir kız çocuk ile güvenlik güçleri mensubu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamada ayrıca 10 kişinin de yaralandığını aktarıldı. Musul polisi ise bölgede büyük hasara yol açan patlamanın ardından güvenlik kordonu oluşturulduğunu, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

