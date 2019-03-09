AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB üyesi 27 ülkenin  büyükelçileri ile Brüksel'de yaptığı toplantının ardından Twitter hesabından  açıklamalarda bulundu.İngiltere'nin isteği dışında Gümrük Birliği'nde tutulamayacağına  dikkati çeken Barnier, "AB, İngiltere'ye tek taraflı olarak Gümrük Birliği'nden  çıkma seçeneğini sunabilir. Ancak tedbir maddesinin İrlanda ile Kuzey İrlanda  arasında fiziki sınırı engelleyen diğer unsurları korunmalıdır." ifadelerini  kullandı. Barnier, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı biçimde ayrılmasını sağlamak  için çalışmalara yoğun biçimde devam edeceklerini kaydetti.

Süreç

İngiliz Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit  anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti. Parlamentonun anlaşmada değiştirilmesini talep ettiği "tedbir  maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti  arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu  maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına  çalışıyor ancak AB tarafı buna sıcak yaklaşmıyor.Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması  imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna  ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.

May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını 12 Mart'ta parlamentoya  sunması bekleniyor. Anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart'ta "anlaşmasız  ayrılık" seçeneği milletvekillerinin onayına sunulacak. Bunun da reddedilmesi  halinde milletvekilleri 14 Mart'ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini oylayacak. İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı  yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı.