Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüksel İddianame Odası, PKK terör örgütü üyeleri ve kurumlarla ilgili Federal Savcılık iddianamesine ilişkin takipsizlik kararı aldı. Böylelikle, İddianame Odası, “PKK’nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 30’dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kapsamında yargılanamayacağına, PKK’nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğuna, bu sebeple Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığı” kararına vardı. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra dava temyize götürülebilecek. Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthieu Branders, Türkiye’nin Belçika için önemli ve tarihî bir ortak olduğunu belirterek, “Belçika’nın PKK’yı terör örgütü olarak tanıyan kararı değişmeyecektir” dedi.

TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

Skandal kararla ilgili yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir. Müttefikimiz Belçika’nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz” dedi.