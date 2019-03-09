Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları başta olmak üzere Fransa hükumetini pek çok yönden eleştiren vatandaşlar bugün yine meydanları doldurmaya başladı. 17. kez sokağa çıkan Fransızlar bu haftayı ise “ Kararlı hareket” olarak adlandırdığı kaydedildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile bugün protestolara katılan kadınların sarı yelek dışında pembe ve mor yelek de giymesi bekleniyor.

Protestocuların bu hafta oturma eylemi gerçekleştirmesi beklendiği için Fransız güvenlik güçlerinin de yine yoğun güvenlik önemleri aldığı biliniyor.

Sarı Yelekliler protestoları Fransasız hükumetinin akaryakıta yaptığı zammı protesto etmek amacı ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü başlamıştı. Protestocuların istekleri üzerine akaryakıt zammı hükumet tarafından geri çekilse de bunu yetersiz gören vatandaşlar sokaklara çıkmaya devam ediyor.