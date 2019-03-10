Kanada'nın Montreal kentinde 50 yaşındaki silahlı adam, bir banka şubesine girerek 4 çalışanı 9 saat rehin aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda silahlı soyguncu, 9 saatin ardından rehineleri serbest bırakarak teslim oldu. Polis, 9 saatlik bekleyişin ardından rehineleri serbest bırakıp teslim olan adamı geniş güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilip götürdüklerini olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.
Kanada’da 9 saatlik rehine krizi
10.03.2019 - 00:20 | Son Güncelleme: 10.03.2019 - 00:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada’da bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan şahıs 9 saatin ardından teslim oldu.
Etiketler : Kanada,rehine,
609511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/609511.aspx
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