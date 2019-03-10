Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Batı’nın Türkiye’ye karşı hareket eden terör örgütlerine yönelik desteği, Brüksel’in PKK’ları terörist olarak görmeyen kararı ile bir kez daha su yüzene çıktı. İddianameleri incelemekle görevli Brüksel Alt Mahkemesinin PKK’lı sanıkların terörizmle yargılanamayacağına hükmederek takipsizlik kararı vermesi, daha önce örgüt ile ilgili Belçika’da benzer doğrultuda alınan üçüncü karar oldu. Sadece Belçika değil, Avrupa’nın birçok ülkesi son dönemde özellikle PKK’ya kalkan olmaları dikkat çekiyor. İşte Batı’nın terör karnesi:

Almanya’da da PKK’ya bağlı 200’den fazla dernek ve vakıf bulunduğu belirtiliyor. Almanya ayrıca PKK’ya yakın grupların mitinglerine izin verirken, binlerce PKK’lının Almanya’ya iltica ettiği biliniyor.

PKK ve PYD/YPG’nin ekonomik faaliyetlerine ve silahlı eğitim kamplarına destek veren Fransa’da ayrıca PYD’nin ofisi de bulunuyor. Fransız siyasetçi ve diplomatlar zaman zaman Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın işgali altındaki bölgelere ziyaretler geçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PYD’nin sözde temsilcilerini Elysee Sarayı’nda kabul etmişti.

İngiltere de PKK’nın mitinglerini yasaklamazken “Öcalan’a özgürlük” kampanyasına da müsaade etmişti. İngiltere hükûmeti ayrıca PYD’nin elebaşı Salih Müslüm’ü İngiltere Parlamentosunda konuşturmuştu.

İsveç ve Çekya’da PYD’nin birer ofisi buluyor. Çekya ayrıca, PKK’ya silah transferinin merkezi. Geçtiğimiz yıl Çekya’da gözaltına alınan Müslüm kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

İsviçre ve Hollanda PKK’nın mitinglerine izin verirken, Danimarka, Avusturya ve Norveç de PKK’nın ekonomik faaliyetlerine destek veriyor. Yunanistan ve İtalya’nın da PKK’nın kamplarına destek verdiği biliniyor.