Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsa sahibi Catherine Dussmann, çekilme sebebini “projeye FETÖ’den başka Müslüman temsilcinin katılmaması ve bu örgütün Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulmasını” gerekçe gösterdi. Dussmann yaptığı açıklamada “Dinler arası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine yeni çatışma oluşturan bir projeyi destekleyemem” dedi. Haberde FETÖ’nün diğer Müslümanlar ve cami dernekleri tarafından dışlandığı da vurgulandı. 43,5 milyon avroya mal olması beklenen inşaat için şimdiye kadar 8,5 milyon avro bağış toplandı. Projeye Federal Hükûmetin de maddi destek vermesi planlanıyordu.