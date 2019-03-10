Cezayir Cumhurbaşkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın  sağlık kontrolü için gittiği Cenevre'den ülkesine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin bilgi  paylaşılmadı.

Uluslararası hava trafiğini takip eden "Flightradar24" internet  sayfası da Buteflika'yı taşıyan uçağın Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde  yer alan Boufarik Askeri Havalimanı'na yerel saatle 16.30'da indiği bilgisine yer  verdi.

Yerel kaynaklar da bu sabah itibarıyla Boufarik Askeri Havalimanı'nda  geniş güvenlik önlemi alındığını aktardı.

İsviçre'deki Tribune de Geneve gazetesi ise Cenevre Üniversite  Hastanesi  (HUG) idaresinin, Buteflika'nın tedavi gördüğü 8. kattaki görevlilere  çabalarından dolayı teşekkür mektubu gönderdiği bilgisini paylaştı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada,  Buteflika'nın 24 Şubat'ta "rutin sağlık kontrolü" için İsviçre'ye gideceği  bildirilmişti.

Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın  yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı  seçimlerinde bir kez daha aday olması üzerine bir süredir ülkede gösteriler  düzenleniyor.