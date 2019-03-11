ABD medyasında yer alan ve Trump yönetimine yakın bazı yetkililerin  kaynak gösterildiği haberde, Trump'ın hafta içinde sınır güvenliği kapsamında  Kongre'ye yeni bir teklif yapacağı belirtildi.

Habere göre, Trump'ın, 8,6 milyar dolarlık ödeneğin 5 milyar dolarını  duvar inşası için İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinden, 3,6 milyar dolarını ise  sınıra kurulması planlanan askeri yapılar için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)  bütçesinden almayı planladığı ileri sürüldü.

Ayrıca, bütçe teklifi içinde sınır güvenliğine takviye olarak 2 bin  800 güvenlik görevlisi ve göçmenlik işlerini hızlandırmak için 100 göçmenlik  hakiminin istihdam edilmesinin de yer aldığı belirtildi.

İddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi  Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Demokrat azınlık lideri Charles Schumer, söz  konusu bütçe teklifinin mantıklı olmadığını kaydetti.

Açıklamada, "Başkan Trump, Meksika tarafından ödeneceğini söylediği  pahalı ve etkisiz duvar için hükümeti kapatarak,  milyonlarca Amerikalıya acı  çektirdi ve büyük bir kaosa sebep oldu. Kongre, duvarı finanse etmeyi reddedince  yenilgiyi kabul edip, hükümeti yeniden açmak zorunda kaldı. Bunu tekrar denerse  aynı şey tekrarlanacak. Umarız dersini almıştır." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın isteyeceği rakamın, Kongre'nin son 2 yılda sınır projeleri  için ayırdığı bütçenin 6 katı olması dikkat çekti. Söz konusu 2020 bütçesinin ise  1 Ekim'den önce Kongre'den geçmesi gerekiyor aksi durumda hükümetin yeniden  kapanması gündeme gelecek.