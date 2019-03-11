Amerikan CNN televizyonunun savunma yetkililerine dayandırdığı  haberinde, Başkan Trump yönetiminin isteğe bağlı bütçe talebinde savunma  harcamaları için 750 milyar dolar isteyeceği belirtildi.

Kongrenin bu miktarı onaylayıp onaylamayacağı henüz net değilken, söz  konusu 750 milyar doların; 544 milyar doları temel bütçe için, 9 milyar doları  acil durum fonu için, 165 milyar doların ise savaş fonu olarak da bilinen  denizaşırı operasyonlar fonu için ayrılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan bir Pentagon yetkilisi de savunma  bütçesi için 750 milyar dolar talep edileceği iddialarını doğrularken, bütçeye  ilişkin detay vermekten kaçındı.

Pentagon, savunma bütçesi detaylarını yarın kamuoyuna açıklayacak.

Trump yönetimi, geçen yıl Pentagon bütçesine 716 milyar dolar  ayırmıştı. Bir önceki yıl ise Pentagon’a 699 milyar dolar verilmişti.