Kazanın görgü tanıklarından Tamrat Abera, Associated Press ajansına  yaptığı açıklamada, uçağın arkasından düşmeden önce duman çıktığını ve havada iki  kez daire çizdiğini söyledi.

Etiyopya Havayolları, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın  başkenti Nairobi'ye giderken, kalkıştan 6 dakika sonra düşen Boeing 737 Max 8  tipi uçağa ait karakutunun bulunduğunu duyurmuştu.

Uçakta bulunan 157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülkede  bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Etiyopya Havayolları, dün yaşanan uçak kazasının ardından Boeing "737  Max 8" tipi uçaklarını seferlerinden çekmişti.

Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun  imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya dönüş için izin istediğini, pilota  dönüş izninin verildiğini söylemişti. Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın  uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü belirtmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru  Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde  bulunmuştu.

Etiyopya Havayollarının, Boeing 737 Max 8 uçağını 15 Kasım 2018'de  Boeing firmasından teslim aldığı kaydedilmişti.