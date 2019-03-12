Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, yaptığı açıklamada, ''Boeing  737 Max 8'' uçaklarının uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu.

Scheuer,  Alman özel televizyon kanalı NTV’ye yaptığı açıklamada,  güvenliğin öncelikli olduğunu belirterek, "Tüm şüpheler giderilinceye kadar  Boeing 737 Max uçakları için Alman hava sahasının kapatma talimatını verdim."  ifadesini kullandı.

Fransa Sivil Havacılık Otoritesiden (DGAC) yapılan yazılı açıklamada,  Fransa'nın, Etiyopya'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin yürütülen  soruşturmayı yakından izlediği belirtildi.

 Açıklamada, Fransız makamlarının kaza ile ilgili şartları göz önüne  alarak "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarının hava sahasına girişini, çıkışını  ve hava sahası üzerinde uçmasını yasakladığı duyuruldu.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, Hollanda Altyapı ve Su İşleri  Bakanı Cora van Nieuwenhuizen’in Etiyopya’daki uçak kazası sonrasında söz konusu  uçaklara Hollanda hava sahasını kapatma kararı aldığı kaydedildi.

Avusturya Ulaşım Bakanı Norbert Hofer, havacılık alanında güvenliğin  en önemli öncelikleri olduğuna işaret ederek, söz konusu Boeing uçak tipinin  teknik açıdan ciddi sorunlarının bulunduğunu, kısa süre önce yaşanan uçak  kazalarına bu uçağın teknik problemlerinin yol açtığı düşüncesinde olduğunu ifade  etti.

Hofer, yolcu, pilot ve mürettebatın güvenliği için mevcut verilerin  ışığında, "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının Avusturya hava sahasından men  edildiğini açıkladı.

Etiyopya Hava Yolları'na ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart  'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre  sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Endonezya'nın Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı "B737 Max 8"  tipi uçağı da geçen yıl 29 Ekim'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang  şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmış ve 189  kişi yaşamını yitirmişti. Bu kaza, "B737 Max 8" tipi uçakların ilk kazası olarak  tarihe geçmişti.
 