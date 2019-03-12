Arreaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin diplomatik  personeline, ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre tanındığını ifade etti. ABD diplomatik personelinin ülkenin istikrarını ve bütünlüğünü tehdit  ettiğini kaydeden Arreaza, "ABD diplomatik personeli, önümüzdeki 72 saat  içerisinde Venezuela'yı terk etmelidir." değerlendirmesinde bulundu. Arreaza, ABD yönetiminin, Venezuela yönetimi ile yeniden diplomatik  ilişki kurmak istemesi halinde, bunun ancak Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden  yapılması gerektiğini vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 23 Ocak'ta ABD ile tüm diplomatik  ilişkileri kesme kararı alarak, ABD'li diplomatların Venezuela'dan ayrılmasını  istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ocakta Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde  görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı verdi fakat birinci  derece personelin görevlerine devam edeceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada, "ABD, Venezuela'daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu  hafta geri çekecek. Bu karar, Venezuela'daki kötüleşen durumu ve ABD  büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir  kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı  Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etti ve başta ABD olmak üzere  Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama,  Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanındı, Avrupa  Parlamentosu da aynı yönde adım attı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela  Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da  gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak  ticari ilişkilerinin süreceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker  göndermeyi seçeneklerden biri olarak gösterdi.