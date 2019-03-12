Amerikan basınında yer alan haberlere göre, federal savcılar,  aralarında Hollywood yıldızları ve ünlü iş adamlarının da olduğu 50 kişiyi,  çocuklarını, ülkenin seçkin üniversitelerine kabul edilmeleri için bir  danışmanlık firmasına milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçladı.

Boston eyaletindeki federal mahkeme kayıtlarına göre, 2011-2019  döneminde 50 kişi çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California  Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için danışmanlık firmasına toplam 25  milyon dolar ödeme yaptı.

Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık  şirketi, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların  okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladı.

Yetkililer, danışmanlık şirketinin üniversiteye giriş sınavını yapan  yöneticilere de rüşvet vererek, öğrencilerin yerine başka kişileri soktu.

Mahkeme kayıtlarında, okullara kabul alan öğrencilerin birçoğunun  durumdan haberi olmadığı, rüşvetleri ailelerin verdiği belirtildi.

Rüşvet skandalında adı geçen kişiler arasında Hollywood yıldızları Felicity Huffman ve Lori Laughlin de bulunuyor.