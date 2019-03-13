Elysee Sarayı, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez  reddetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. "(Brexit) Çıkmazının çözümü ancak Londra'da bulunabilir." ifadeleri  kullanılan açıklamada, Fransa'nın İngiliz parlamentosunda yapılan oylamanın  sonucundan üzüntü duyduğu belirtildi. Açıklamada, "Paris, İngiltere'nin güvenilir ve alternatif bir  stratejisi olmadan Brexit tarihinin ertelenmesini hiçbir koşulda kabul edemez."  denildi.

Avrupa Birliği'nden ifade edildiği gibi Brexit anlaşmasının tekrar  müzakere edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "İngiltere müzakere süresinin  uzatılmasını talep ederse bunu görüşürüz ve oy birliğiyle karar veririz. "Paris  (İngiltere'nin AB'den ayrılacağı) 29 Mart'ta hazır olmak için Avrupalı  ortaklarıyla anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıklarına devam ediyor." ifadeleri  kullanıldı.

OYLAMA

İngiliz parlamentosu, hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının  revize edilmiş halini de reddetti. İngiltere Başbakanı Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına  ilişkin ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi  başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak  belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı.

May, belgeyle İngiltere'nin ''tedbir maddesi''ne ''yasal bağlayıcılığı  olan'' tahditler getirdiğini iddia ediyordu. İngiliz parlamentosu yarın ''anlaşmasız ayrılık'', perşembe günü de  ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' seçeneklerini oylayacak.