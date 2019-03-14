Başbakan İmran Han'ın katıldığı törenle açıklanan yeni vize rejimine  göre e-vize ilk olarak Türkiye, Malezya, Çin, ABD ve İngiltere vatandaşlarına 8  dolar karşılığında uygulanacak.

7-10 gün içinde sonuçlanacak e-vizenin ülke ekonomisine ve turizmine  büyük katkı sağlayacağını söyleyen Han, Pakistan'ı ziyaret etmek isteyenlerin  evlerinden hiç çıkmadan, Ulusal Veritabanı ve Kayıt Otoritesi (NADRA) sitesine  girerek vize başvurusu yapabileceklerini söyledi.

Başvuru sahiplerine e-posta veya kısa mesajla vizenin verileceğini  belirten Han, "Pakistan geçmişte terör yüzünden zor zamanlar yaşadı ama bu durum  artık değişti. Pakistan artık güvenli bir ülke. Bu yıla kadar Dubai'de oynanan  Pakistan Kriket Süper Ligi maçları da artık Pakistan'da oynanacak. Boş tribünlere  karşı oynamanın ne kadar sıkıcı olduğunu iyi bilirim." diye konuştu.

Geçmişte Pakistan vizesi almanın bilinçli olarak zorlaştırıldığını  söyleyen Han, şu ifadeleri kullandı:

"Artık 70'li yılların sosyalist hükümetlerinin getirdiği 'Para  kazanmak günahtır' zihniyeti değişti. Politikacılar o dönemde yatırımcıları,  toprak sahiplerini eleştirirdi. Ülke olarak Endonezya, Malezya ve Tayland'ın  toplam üretiminden daha fazla üretim yaparken geri düştük. Bu zihniyet  değişikliğiyle ülkemize daha çok yatırım gelecek ve ülkemizin yüzü değişecek."

Turistlerin vizesi olsa dahi ülkenin kuzey bölgelerine özel izin  alarak gidebildiğini hatırlatan Han, "İnsanlar ancak buraya kolayca geldikleri  zaman Pakistan'ın yatırım potansiyelini görebilirler. Pakistan'ın kuzeyindeki  dağlık alanlar İsviçre'nin iki katı büyüklüğünde ve hala keşfedilmeyi bekliyor.  Bu bölgelerde turizm için seçici davranacağız. Doğa dostu paket turlar  hazırlanacak." dedi.

Pakistan'ın 175 ülkeye uygulayacağı e-vize uygulamasının ilk  aşamasında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeyle başlayacağı haberini  Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri AA'nın İslamabad ofisi açılışında  vermişti.
 