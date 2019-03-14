BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde,  "BM personellerine Etiyopya'da düşen uçak tipiyle seyahat etmemelerine dair  talimatlar gönderildi." dedi.

Dujarric, bu kararın standart güvenlik önlemi olduğunu söyledi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Adaba'da 10 Mart'ta  yaşanan ve 157  kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 40'tan fazla ülke ABD'li uçak üreticisi  Boeing'in 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkedeki tüm B737 Max 8 ve Max 9 tipi  uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise çok sayıda ülkede sivil  havacılık otoritelerinin ve hava yolu şirketlerinin B737 Max'lerin uçuşlarını  durdurması ve uçaklara hava sahalarını kapatmasının ardından, bu uçakların  uçuşlarının geçici olarak durdurulması talimatı vermişti.

FAA'dan yapılan açıklamada, uydu verilerinin ve fiziksel kanıtların,  Etiyopya'daki kazada uçağın geçen ekim ayında Cava Denizi'nde düşen ve 189  kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'nın Lion Air Havayolu şirketine ait B737  Max 8 tipi yol uçağının kazası öncesindeki hareketleriyle benzer manevralar  yaptığına işaret etmesi nedeniyle tedbir kararının alındığı belirtilmişti.

Her iki kazada da uçakların kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi  kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu  modellerde üretimden kaynaklanan bir teknik hata bulunması olasılığını  güçlendiriyor.

B737 Max 8 tipi uçakların son 6 ayda iki büyük kazaya karışması,  uçakların güvenliğine dair tartışmaları gündeme getirirken, bu durumun şirketin  ekonomik gidişatını zora sokacağı düşünülüyor.

Tunus'tan B737 Max kararı

Bu arada, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından Tunus da "Boeing  737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Tunus Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, B737 Max 8 ve  B737 Max 9 tipi uçaklara ülke hava sahasının kapatıldığı belirtilirken, Tunus  havacılık şirketlerinin filolarında bu tipte uçakların bulunmadığı ifade edildi.