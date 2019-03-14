Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği bir akaryakıt tankerinin pazar yerine girmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Anambra eyaletine bağlı Iweka Onitsha bölgesinde kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin pazar yerine dalması sonucu 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.