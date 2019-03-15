ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,  ABD'nin, merkezi Lahey'de bulunan UCM'nin bazı üyelerine karşı halihazırda  harekete geçtiğini belirterek, "Amerikan askerlerini ve askeri personelini, büyük  uluslarını savunma faaliyetleri nedeniyle adil olmayan biçimde adli takibat  korkusuyla yaşamaktan korumaya kararlı olduklarını" söyledi.

Amerikan askeri personelinin herhangi bir yanlışının, ABD ordusu  içinde ve ülkedeki ceza mahkemelerinde ele alınacağını ifade eden Pompeo, "böyle  bir soruşturmayı ilerletme veya böyle bir soruşturma yürütme talebiyle" eyleme  geçen herhangi bir UCM çalışanına vize kısıtlaması uygulanacağını dile getirdi.

Pompeo, UCM'nin, İsrailliler dahil müttefik personeli rızası dışında  takibe alma çabalarını engelleme amacıyla da vize kısıtlamalarına  başvurulabileceğini ifade ederek, "UCM'nin Afganistan'daki durumla bağlantılı ABD  personelinin soruşturulması önerisinden sorumluysanız, hala vize alabileceğinizi  ya da ABD'ye girmenize izin verileceğini varsaymayın." ifadesini kullandı. Mike  Pompeo, "UCM, yönünü değiştirmezse ekonomik yaptırımlar dahil ilave adımlar  atmaya hazırız." diye konuştu.

UCM savcısının, Afganistan'da işlenen ve Amerikalıların dahli  olabileceği muhtemel savaş suçlarını soruşturmak için karara bağlanmamış talebi  bulunuyor. Filistinliler de UCM'den İsrail'e karşı soruşturma açılmasını talep  ediyor.

UCM'nin üyesi olmayan ABD, Başkan Bill Clinton döneminde 2000 yılında  mahkemenin kurulmasını sağlayan Roma Statüsü'ne imza atmıştı.

Mahkemenin yargı alanı konusunda çekinceleri bulunan Washington  yönetimi, George W. Bush'un başkanlığı sırasında 2001 yılında ABD askerlerini UCM  tarafından potansiyel adli takibattan muaf tutma çabası olan Amerikan Hizmet  Görevlilerini Koruma Yasası'nı çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da  geçen yıl eylül ayında, UCM'nin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına doğrudan bir  tehdit olduğunu açıklamıştı.

UCM, Pompeo'nun açıklamalarına ilişkin henüz bir yorumda bulunmazken,  mahkemenin destekçilerinden İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'nin tutumunu,  "müfettişleri cezalandırmak için eşkıyaca bir girişim" olarak nitelendirdi.
 