Venezuela basınındaki haberlere göre, American Airlines, ABD'deki en  büyük pilot sendikalarından birinin üyelerine yaptığı "Venezuela'ya uçmayın  çağrısının" ardından bu ülkeye olan uçuşlarını durdurma kararı aldı. American Airlines'ın karara ilişkin yayımladığı açıklamada,  "Müşterilerimiz ve personelimizin güvenliği bizim için önceliktir. American  Airlines güvenli görmediğimiz ülkelere uçmayacaktır." ifadelerine yer  verildi.

Öte yandan Venezuela basınından El Nacional'in hava yolu şirketinden  bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise uçuşların, ülkedeki hava trafiği  normalleşene kadar günde bir kez gerçekleştirileceği öne sürüldü. American Airlines, başkent Caracas'ın yanı sıra Maracaibo kentine de  günlük uçuş gerçekleştiriyordu.