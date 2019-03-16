Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, yakalanmasından saatler sonra mahkemeye çıkarıldı. Duruşma, güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olarak yapıldı.

SUÇLAMALAR KARŞISINDA TEPKİSİZ KALDI

Beyaz bir kıyafet giydirilerek hakim karşısına çıkarılan terörist Tarrant'ın mahkeme salonundaki rahat tavırları dikkat çekti. Salona elleri kelepçeli ve polis eşliğinde getirilen teröristin gülümsediği ve hakimin kendisine yönelik suçlamaları okurken tepkisiz kaldığı bildirildi.

TERÖRİST TARRANT'TAN IRKÇI HAREKET

Bu arada terörist Brenton Harrison Tarrant'ın mahkeme salonunda "Beyaz ırkın üstünlüğünü" savunanlar arasında yapılan bir el işareti yaptığı bildirdi.