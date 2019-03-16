Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı.

TERÖRİSTİN ÜZERİNE ATLADI

Hayatı kaybeden isimlerden biri olan Pakistanlı 49 yaşındaki Naeem Rashid, saldırı sırasında terörist Brenton Tarrant'ın üzerine atladı ve etkisiz hale getirmeye çalıştı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan boğuşmanın ardından vurulan ve ciddi şekilde yaralanan Rashid'in, hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.



EZANI OĞLU OKUMUŞTU

Naeem Rashid'in, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid de saldırıda hayatını kaybetti. Oğlundan geriye ise ezan okuduğu görüntüler kaldı.

