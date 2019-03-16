İspanya'ya bağlı İber Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile başkent Madrid’de protesto gösterisi düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde Katalanya bayrağı açan protestocular özerklik isteklerini bir kez daha yeniledi.
Ayrılıkçı Katalanlar Madrid'de sokağa çıktı
16.03.2019 - 23:00 | Son Güncelleme: 16.03.2019 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya’ya bağlı Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile Madrid’de protesto gösterisi düzenledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Katalonya,İspanya,
610812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/610812.aspx
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