Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel odaklar tarafından ‘Cinsiyetsiz toplum’ oluşturmak için kurulan ve 12-18 yaş arasındaki gençliğin hedef alındığı K-Pop tehlikesini 16 Şubat tarihli gazetemizde duyurmuştuk. Rengârenk saç ve kıyafetlerle özel olarak hazırlanmış bu oluşumun eş cinsel eğilimde olduğunu da ifade etmiştik. Haberimizin üzerinden bir ay geçmeden Güney Koreli müzik akımının gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. K-Pop’un ünlü şarkıcılarının isimleri fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı. Bing Bang grubunun üyelerinden Seungri, gözaltına alındı. Başbakan Lee Nak-yeon, söz konusu ismin fuhuş yaptığını, uyuşturucu sattığını ve polise rüşvet verdiğini belirterek “Sapkınlıklar şok edici. Polis ne gerekiyorsa yapmalı” dedi. Öte yandan, medya konuyu deştikçe yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. SBS televizyonu, bir başka ünlü K-Pop sanatçısı Jung Joon-young’un, bir kadınla uygunsuz bir hâldeyken çekilmiş gizli kamera görüntüsünü bir online sohbet odasında paylaştığını da ortaya çıkardı. Jung, iddiaları kabul etti.

Ucube gençlik projesi: BTS Eş cinselliği meşrulaştırmak için sosyal medyanın ve modanın gücünü kullanan “K-Pop” grupları dinin içini boşaltıyor. Hedef, daha fazla kültüre daha uzun süre nüfuz ederek eş cinsel değerleri savunan hayran orduları yetiştirmek…