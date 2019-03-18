Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de yalnızca birkaç yüz kişilik güç bırakarak mart ortasında çekilmeye başlayacaklarını duyuran ABD, hala 2 bin civarı askerinin tümünü muhafaza ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 ve 20 Aralık 2018'deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan DEAŞ'la mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. Ancak ilerleyen günlerde, ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu Trump, söylemini "yavaş ve güvenli çekilme" yönünde değiştirdi.

ABD çekilmeye dair detaylar ve takvim konusunda net beyanlardan kaçınırken, 11 Şubat'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, çekilmenin haftalar içinde başlayacağını söyleyerek, en geç mart ortasında sürecin ilk adımlarının atılacağı sinyalini verdi.

22 Şubat'ta ise Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "ABD, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacak. Ayrıca ABD Suriye'nin güneyindeki El Tanif garnizonundaki varlığını sürdürecek." açıklamasında bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford dün, Wall Street Journal'ın ortaya attığı "ABD'nin Suriye'de bin asker bırakacağı" iddiasını yalanlamış, "Şubat ayında deklare edilen planlar üzerinde hiçbir değişiklik söz konusu değil ve ABD güçlerinin belirli bir seviyeye azaltılması yönündeki Başkan'ın talimatını uygulamaya devam ediyoruz." demişti.

Ancak Suriye'deki güvenilir yerel kaynakların bildirdiğine göre, Votel'in verdiği zaman dolmasına rağmen, ABD Suriye'deki güçlerini azaltmaya başlamadı.

Aksine, ABD, şubat başında ve sonunda olmak üzere iki kez, yaklaşık 300 tırla Irak sınırından Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyat yaptı.

AA'nın 4 Şubat'ta görüntülediği sevkiyatta, zırhlı araç, iş makinesi, jeneratör gibi malzemeler, Harab Işk ve Sırrin'deki depolara taşınmıştı.

YPG/PKK'ya desteğe devam

Süreç içerisinde ABD'li yetkililer de YPG/PKK'ya desteğin süreceği yönünde açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 20 Şubat'taki açıklamasında, DEAŞ ile mücadeleye devam edeceklerini belirtmiş, YPG/PKK'yı kastederek yerel güçlerle çalışacaklarını söylemişti.

Aynı gün Pentagon Sözcüsü Binbaşı Robertson da AA muhabirinin, "DEAŞ'ın elindeki son toprak parçasının da alınması ve ABD'nin de Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG'ye verilen silahları geri toplayacak mısınız?" sorusuna, "SDG, DEAŞ ile mücadelede etkili ve güvenilir bir ortak oldu. SDG'ye verilen silahların sınırlı, göreve özel ve DEAŞ'ın yenilmesi hedeflerini elde edecek ölçüde olacağını ifade ettik. (Suriye'nin) Kuzeydoğusunun özgürleştirilmesi tamamlanmak üzere ama daha yapılacak iş var. Onlar, alınan toprakları temizlerken ve DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engellerken, ortağımız SDG'ye destek vermeye devam edeceğiz." yanıtını vermişti.

12 Mart'ta da Pentagon, 2020 savunma bütçesinde YPG/PKK'ya 300 milyon dolar, DEAŞ'la mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için de 250 milyon olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdıklarını duyurmuştu.

ABD'li yetkililer, AA muhabirinin 2020 savunma bütçesinde Suriye'ye DEAŞ'ın bitmesine rağmen geçen seneyle aynı miktarı ayırmış olmasına ilişkin soru üzerine, çelişkili yanıtlar vermişti.

Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elaine McCusker, YPG/PKK'ya sağlanacak destek fonunun güncellenmiş strateji ışığında hazırlandığını iddia ederken, ABD Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Yapısı, Kaynaklar ve Değerlendirme Direktörü Korgeneral Anthony R. Ierardi, bütçe hazırlık aşamasında mevcut bilgilere dayanılarak hazırlandığını savunmuştu.

ABD, 2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veriyor. ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.