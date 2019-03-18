Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, gerçeği yansıtmadığı veya  çarpıttığı öne sürülen haberlere erişim engellenecek.

Kararnameyle kamuoyu açısından önemli konularda yanlış bilgilerin  basında ve internette yayılmasının engellenmesi hedeflenirken, kamu düzenine ve  güvenliğine yönelik tehditlerin de azaltılması planlanıyor.

"Rus devletine ve Rus halkının değerlerine" hakaret anlamı taşıyan  internet içeriklerinin de engellenmesinin önünü açan kararnamenin ihlali halinde  şahıs ve kurumlar 1 milyon rubleye kadar (yaklaşık 15 bin dolar) çeşitli cezalara  çaptırılabilir.

Rusya’nın başkenti Moskova’da geçen hafta binlerce muhalifin katıldığı  “internete özgürlük” mitinginde polis 28 kişiyi gözaltına almıştı.
 