Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi katıldığı bir radyo programında bir takım açıklamalarda bulundu. Nyusi, ülkede yaşanan sel, heyelan ve kasırga gibi doğal afetler nedeniyle ölü sayısının 1000'i aşabileceğini söyledi.
Mozambik Devlet Başkanı: Ölü sayısı 1000'i aşabilir
18.03.2019 - 18:33 | Son Güncelleme: 18.03.2019 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, yaşanan sel, heyelan ve kasırga gibi doğal afetler nedeniyle ölü sayısının 1000'i aşabileceğini söyledi.
Etiketler : Mozambik Devlet Başkanı Nyusi,
611090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/611090.aspx
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