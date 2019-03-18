Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi katıldığı bir radyo programında bir takım açıklamalarda bulundu. Nyusi, ülkede yaşanan sel, heyelan ve kasırga gibi doğal afetler nedeniyle ölü sayısının 1000'i aşabileceğini söyledi.