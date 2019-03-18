Bakanlığa bağlı Ortak Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan  açıklamada, Suriye'den 4 kişiden oluşan bir grubun pazar akşamı Irak topraklarına  sızdığı aktarıldı.

Ordudaki 15. Tümene bağlı birimlerin Husavik köyünde söz konusu grubun  çevresini sardığı sırada  PKK'ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri)  militanlarının gruba yardım etmek için bölgeye geldiği kaydedilen açıklamada,  taraflar arasında çatışma yaşandığı, 2 askerin hayatını kaybettiği ve yaralanan  askerlerin olduğu belirtildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan dün yapılan yazılı  açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının Musul'da Ninova Operasyonlar  Komutanlığı 72. Tugayı'na bağlı askeri kontrol noktasından izinsiz şekilde geçmek  istediği, buna izin vermeyen Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışma yaşandığı  belirtilmişti.

Irak güvenlik güçleri ve terör örgütü mensupları arasında yaşanan  çatışmada, 2 Iraklı askerin öldüğü, 5 PKK'lı teröristin yaralandığı  kaydedilmişti.