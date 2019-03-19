Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan saldırılar sonrası bile İslamiyet düşmanlığı yapan ifadeler kullanan Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenleyen çocuğa destek mesajları yağıyor. Elli kişinin şehit düştüğü saldırı sonrası tepki çeken açıklamalar yaptığı sırada yumurtayla Senatör Anning’in kafasına vuran 17 yaşındaki Will Connolly gözaltına alınmıştı. Eylemini cep telefonu ile kayıt altına alan Connolly’nin videosu bütün dünyada ses getirdi. Irkçı senatöre dersini veren Connolly’e “eggboy” lakabı takıldı. Tişörtleri bastırılan genç için yardım kampanyaları başlatıldı. Bağışçıların ‘yargı masrafları ve daha fazla yumurta alması’ adı altında gönderdikleri tutar 50 bin dolara ulaştı. Connolly “Paranın büyük kısmını saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine göndereceğim” diyerek insanlık dersi verdi.

BİR MİLYON İMZA

Öte yandan Sydney’de yaşayan doktor Kate Ahmed ve Melbournelü yazar Harris Sultan, Senatör Anning’in parlamentodan gönderilmesini talep eden kampanya başlattı. On sekiz saatte 250 binin üzerinde kişinin imza attığı dilekçeler birleştirildi ve kısa sürede imza sayısı bir milyonun üzerine çıktı.