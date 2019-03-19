Soçi Havalimanı'ndan yapılan açıklamada Moskova - Soçi seferini yapan 106 yolculu Boeing 737-800 tipi uçağın kanadında meydana gelen arıza sebebiyle acil iniş yaptığı belirtildi. Uçağın havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptığı ve havalimanı personelinin alarm durumuna geçtiği rapor edildi.
Rusya'da Boeing 737-800 tipi uçak acil iniş yaptı
19.03.2019 - 10:35 | Son Güncelleme: 19.03.2019 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'da Moskova - Soçi seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağın kanat arızası sebebiyle Soçi Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.
Etiketler : Rusya,
611198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/611198.aspx
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