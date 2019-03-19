Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Çin'in Hunan eyaletindeki Şiangnan Üniversite Hastanesinden bir görevli, "sağlıklı olmak için" 20 çeşitten fazla meyvenin suyunu kendisine damardan enjekte eden 51 yaşındaki kadının böbreği, karaciğeri, kalbi ve akciğerinin zarar gördüğünü söyledi.

Kadının 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde tutulduğu, daha sonra odaya çıkarıldığı ve bir süre sonra da taburcu edildiği belirtildi.

Sosyal medyada kadınla ilgili #OldWomanPutsJuiceIntoVeins etiketi altında yorumlar paylaşıldı.