New York Times'ın 20'den fazla banka çalışanından edindiği bilgilere  dayandırdığı habere göre, Deutsche Bank, Trump'ın işleriyle ilgili birçok 'uyarı  işareti'ne rağmen Trump'a kredi vermeye devam etti.Haberde, Trump'ın bankadan kredi almak için sıklıkla mal varlığını  abarttığı kaydedilerek, 2005'te Chicago'da yapacağı gökdelen için kredi başvurusu  yaptığı bankaya 3 milyar dolar serveti olduğunu beyan ettiği, ancak bankanın  araştırmasında 788 milyon dolar mal varlığı olduğunu tespit ettiği belirtildi.

Yine 2010'da, Trump'ın satın almak istediği bir golf sahası için  bankadan 100 milyon dolar kredi istediği, bunun için de mevcut gayrimenkul  varlığını yüzde 70 oranında daha değerli gösterdiği kaydedildi.Deutsche Bankın, Trump'ın başvurularda servetini abarttığını tespit  etmesine rağmen kredi vermeye devam ettiği ifade edildi.Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, geçen ay ABD Kongresinde verdiği  ifadede, Trump'ın bankalardan kredi almak için servetini mal varlığı beyanlarında  fazla, vergi ödemelerinde ise düşük gösterdiğini ifade etmişti.

New York Başsavcılığı da bunun üzerine, geçen hafta, Deutsche ve  Investors bankalarına, Trump'ın özellikle emlak projelerini kapsayan iş  bağlantıları kayıtlarıyla ilgili bilgi almak için mahkeme celbi çıkarmıştı.Rusya soruşturmasından dolayı 3 yıl hapse mahkum edilen ve 6 Mayıs'ta  cezaevine girmesi beklenen Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2  kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", "seçim kampanyasında finansman  kurallarını ihlal etmek", "banka dolandırıcılığı yapmak" ve "Moskova'daki bir  emlak projesi için Trump'a aracılık etmek" gibi konularda federal yetkililere  yalan söylemekle suçlanmıştı.