Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda, geçen haziran ayından bu yana Venezuela'da ekonomik ve sosyal hakların dramatik bir şekilde bozulduğunu söyledi.Ülke genelinde son dönemdeki elektrik kesintilerinin durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Bachelet, bunun Venezuela halkının yiyecek, su ve sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Bachelet, ABD'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımlara eleştiride bulunarak, "Venezuela petrolünün ABD'de satılmasıyla alakalı mali transferlere ilişkin son yaptırımların ülkedeki ekonomik krizi ağırlaştırmasından ve halkın temel hakları ile refahı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğinden endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor. Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo’ya uyguladığı yaptırımlarla Venezuela'ya ekonomik darbe vuran ABD, en son bu ayın başında Venezuela ordusuna mensup 6 kişiye daha yaptırım kararı almıştı.