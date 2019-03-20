Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin  40'ıncı oturumunda, geçen haziran ayından bu yana Venezuela'da ekonomik ve sosyal  hakların dramatik bir şekilde bozulduğunu söyledi.Ülke genelinde son dönemdeki elektrik kesintilerinin durumu daha da  kötüleştirdiğine dikkati çeken Bachelet, bunun Venezuela halkının yiyecek, su ve  sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Bachelet, ABD'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımlara eleştiride  bulunarak, "Venezuela petrolünün ABD'de satılmasıyla alakalı mali transferlere  ilişkin son yaptırımların ülkedeki ekonomik krizi ağırlaştırmasından ve halkın  temel hakları ile refahı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğinden endişe  duyuyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis  Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas  Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor. Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo’ya  uyguladığı yaptırımlarla Venezuela'ya ekonomik darbe vuran ABD, en son bu ayın  başında Venezuela ordusuna mensup 6 kişiye daha yaptırım kararı almıştı.