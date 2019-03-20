Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek  yüzde 2,25 - yüzde 2,50 aralığında tutulduğu bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı  belirtilen açıklamada, daha önce bu yıl içerisinde iki faiz artışı öngören  bankanın bu yıl için faiz artışı beklentisinin olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Fed’in 2020 yılında ise bir faiz artırımı öngördüğü  kaydedildi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9  seviyesinde bırakıldığı ifade edilen açıklamada, Fed fonlama oranına ilişkin  medyan beklentisinin 2019 için yüzde 2,4, 2020 ile 2021 için yüzde 2,6 olduğu  vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl için işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,7, 2020  yılı için yüzde 3,8, 2021 yılı için ise yüzde 3,9 olduğu kaydedilirken, bilanço  küçültülmesinin de eylül ayında sona ermesinin öngörüldüğünün altı çizildi.