Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Irak’ın Musul kentinde meydana gelen ve 71 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonlanan feribot kazası için Irak halkını temsilen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e başsağlığı dilediğini duyurdu. Putin’in mesajında "Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen Dicle Nehri'nde aralarında birçok kadın ve çocuğun da hayatını kaybettiği trajik feribot kazasının ile ilgili derin taziyelerimi kabul edin." ifadelerini kullandığı belirtildi.