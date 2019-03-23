Çin'de yerel saatle 07.15 sularında Changde şehrinden Hanshou kentine giden bir tur otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 26 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 2 sürücü ile birlikte 59 kişinin bulunduğu otobüsün iç kısmının tamamen yanmış olması dikkat çekerken, sürücüler gözaltına alındı. Yangının otobüsteki malzemelerin tutuşmasıyla başladığı öğrenildi.
Çin'de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 30 yaralı
23.03.2019 - 10:49 | Son Güncelleme: 23.03.2019 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'de tur otobüsünde çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çin,tur otobüsü,yangın,
612080 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/612080.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER