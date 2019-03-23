Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Brexit sürecine girmesiyle birlikte İngiltere’de bulunan vatandaşlar ‘’Halka Bırakın’’ isimli kampanya ile birlikte Parlemento binası önünde bir araya geldi. Düzenlenen mitinge yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı resmi olarak açıklanırken, Londra’nın belirli noktalarında trafik akışı yürüyüş sebebiyle durduruldu. Londra’nın en büyük parkı olan Hyde Park’ta bir araya gelen yüz binlerce kişi, şarkılar, pankartlar ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarıyla Parlemento binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

“Yapılan gösteriler, yürüyüşler, istekler artık dikkate alınmalı”

İngiltere Parlementosu yanında kurulan sahnede birçok kişi konuşma gerçekleştirirken, Londra Belediyesinin Belediye Başkanı Sadık Khan toplanan kalabalığa seslendi. Khan konuşmasında "Artık yeter, İngiltere halkının, Brexit konusunda söz sahibi olma zamanı geldi. Yapılan gösteriler, yürüyüşler, istekler artık dikkate alınmalı. Bugün buraya gelerek İngiltere’nin geleceği için endişe duyan sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

“May, AB’de kalmak veya ayrılmak isteyen kişilerin düşüncelerini dinlemeli”

Yürüyüşler sırasında yüzünü Avrupa Birliği bayrağı renkleriyle boyayan bir vatandaş ise “Umarım bugün buraya 1 milyondan fazla kişi katılım gösterir. Çünkü gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüş bizler için oldukça önem teşkil ediyor. İçinde bulunduğumuz duruma çözüm olarak bir düşüncem yok. Fakat Theresa May süreci başlatan ve yöneten kişi. Şu an onun yapacağı en iyi çözümlerden biri, AB’de kalmak veya ayrılmak isteyen kişilerin düşüncelerini dinlemeli. En iyi çözümlerden biri olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Bu durum İngiltere’ye büyük bir yara verecektir”

2003 Irak Savaşı Protestolarından itibaren gerçekleştirilen en büyük protesto olan ‘’Halka Bırakın’’ protestosuna İrlanda’dan katılan bir kişi ise "İngiltere’de yaşayan ve Brexit için oy kullanan kişilerde farkındadır ki bu durum İngiltere’ye büyük bir yara verecektir. Özellikle de İrlanda sınırları konusunda kimsenin bir düşüncesi olmadığını gördüm. Oy kullanan kişilere oy kullandığınızda İrlanda’yı düşündünüz mü, diye sorduğumda ise kimsenin İrlanda ile yapılan 'Hayırlı Cuma Anlaşmasını' düşünmediğini gördüm. İngiltere’de bulunan birçok kişi bu anlaşmayı ne yazık ki anlamıyor. Bu durumdan dolayı oldukça üzüntü duyuyorum.” şeklinde konuştu.

“İlk oylamada Brexit için oy kullanmıştım. Bu şekilde olacağını düşünmemiştim”

7'den 70’e yürüyüşe katılım gerçekleştirilirken, ilk referandumda Brexit için oy kullanan bir İngiliz vatandaşı da yapılacak olan 2’nci bir referandum da Brexit karşıtı oy kullanacağını söyledi. Ayrıca yaptığı açıklamada “Brexit için oy kullanan kişilerin oylarını kabul etmiştik. Fakat oldukça marjinal olduğunu düşündük. Hükumet amaç dışına çıktı ve farklı şekilde ilerledi. İlk oylamada ben de Brexit için oy kullanmıştım. Bu şekilde etkisi olacağını düşünmemiştim. Artık bazı şeyleri yeniden başlatmanın zamanı geldi.” dedi.