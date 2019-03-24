İngiliz Parlamentosunun internet sitesinde imzaya açılan Brexit'in  iptal edilmesine yönelik dilekçeye destek artıyor. Hükümete, Brexit sürecinin iptal edilmesi çağrısında bulunulan  dilekçedeki imza sayısı bir haftada 5 milyonu geçti.

"50. maddeyi iptal et ve AB'de kal" başlıklı dilekçede, "AB'de kalmak  için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor." ifadesi  yer alıyor.İngiltere'de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması  durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor.İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçedeki talep  Parlamentoda tartışılıyor.

Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı  yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi  Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin  birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini  resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50.  maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki  kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken  Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık  anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden  reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

Brexit karşıtlarının dün Londra’da gerçekleştirdiği yürüyüşe de bir milyondan fazla gösterici katılmıştı.