Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Savunma Danışmanlık Şirketi, ImageSat International (ISI), Venezuela’nın S-300’leri kullandığını iddia etti. Raporda, Başkent Karakas’ın güneyinde konuşlandırılmış, hava savunma sistemlerinin Capitan Manuel Rio Hava Üssüne konuşlandırıldığı bildirildi. Füzelerle tatbikat yapıldığı ifade edilen raporda, bir dış müdahale beklentisi karşısında Venezuela ile Rusya arasındaki işbirliğinin en son örneği olarak gösterildi. Toplamda 5 S-300VM rampası tespit edildi. ISI şirketi yaptıkları açıklamada, “Venezuela, bölgesel gerilimler nedeniyle operasyonel olduğu ihtimalini artırıyor” denildi. İsrail’in tarafından üretilen EROS uydularını işleten ISI şirketi, Şubat ayında S-300’lerin Capitn Manuel Ros üssünde sökülüp takılması görüntülerini yayınlamıştı.