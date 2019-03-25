Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmud Abbas, 'Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir' dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın meşru olmadığını söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Devlet Başkanı Abbas, Trump’ın Golan Tepeleri kararına, "Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir." sözleriyle tepki gösterdi.

Abbas, Arap-İsrail çatışması konusundaki herhangi bir adımı meşrulaştırmanın yolunun; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Barış Girişimi kararlarına bağlılıktan geçtiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

İNGİLTERE

İngiltere, 'Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz' açıklamasında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail'in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail'in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail’in 1981’deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı yasaklanmıştır." ifadesi hatırlatıldı.

Rusya'dan ABD'ye "Golan Tepeleri" tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepelerine ilişkin kararını eleştirerek, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." dedi.

Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin başkanlık kararını imzalaması üzerine Rus Russkoye Radyosu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın kararını eleştiren Zaharova, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar maalesef Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir." diye konuştu.

Zaharova, söz konusu karara ilişkin Rusya’dan daha önce çok sayıda açıklama yapıldığını vurgulayarak, “Böyle şeyler hukuki zeminin dışında kalıyor. Tüm uluslararası çalışmaları, BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." ifadesini kullandı.

AB'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza atmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden, "Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." açıklamasında bulunuldu.

AB Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, birliğin, uluslararası hukuk uyarınca Haziran 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığı ve bu toprakları İsrail'in parçası olarak görmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." ifadesi kullanıldı.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' ifadesini kullandı.

'ABD Arapların ana düşmanı oldu'

Beşşar Esed rejimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in işgalini resmen tanıyan kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın "ABD'yi Arapların ana düşmanı" yaptığını öne sürdü.

Rejimin dışişleri bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkilinin, resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, "ABD Başkanı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bariz bir saldırıyla, işgal altındaki Suriye toprağı Golan'ın 'Siyonist işgal varlığına' eklendiğini kabul etti. Karar, ABD ve İsrail'in Arap milletine karşı düşmanlıkla kurdukları organik ittifakın somut göstergesi oldu ve ABD'yi Arapların temel düşmanı haline getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Rejim, Trump'ın 21 Mart'taki "Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi" mesajına da aynı şekilde tepki vermişti.

Suriyeli muhalifler ise Golan'ın Suriye toprağı ve Trump'ın çağrısının uluslararası hukuka aykırı olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Trump'tan Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.

Trump, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

HAMAS

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Golan Tepeleri'nin Suriye'nin bölünmez bir parçası olarak kalacağını" söyledi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, Hamas'ın Suriye'nin yanında olduğu mesajını verdi.

Hamas Lideri Heniyye, ABD’nin, Golan Tepeleri kararının bölge üzerindeki emellerini bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti.

"Golan Tepeleri, Suriye'nin bölünmez bir parçası olarak kalmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Heniyye, şöyle devam etti:

"Suriye’nin haklarına kadar uzanan ABD’nin bölgeyi hedef alan planlarının özellikleri bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hamas, uluslararası hukuku ve sözleşmeleri tanımayan, Kudüs ile Filistinli mülteciler meselesine müdahale eden ABD’nin bu kibrine karşı Suriye’nin yanındadır."

LÜBNAN

Lübnan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını kınadı.



Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması, uluslararası hukukun tüm kurallarına aykırı olmasının yanı sıra adil bir barışı sağlama yönündeki çabaları da baltalamaktır." ifadesi kullanıldı.

İşgal edilen toprakların geri verilmemesi halinde barıştan söz edilemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Golan Tepeleri, Suriye Arap topraklarıdır ve hiçbir kararın bu gerçeği değiştirmesi de mümkün değildir. Aynı şekilde hiçbir ülkenin, tarih sahteciliğiyle bir ülkenin topraklarını üçüncü bir ülkeye vermesi de mümkün değildir." denildi.

İsrail'in güvenliğini ancak kapsamlı ve adil bir barışta bulabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ise şiddet ve zorbalıkla ele geçirdiği topraklarla nüfuzunu genişleteceğine inanıyorsa kendisini daha çok yalnızlığa sevk eder ve yeni askeri hezimetlerle karşılaşır. O zaman kendisinin gücü ve ırkçılığının da bir faydası olmayacak. Aynı şekilde şiddetle kınadığımız Gazze Şeridi'ne yönelik yeni savaşı da kendisine fayda sağlamayacak."

ABD'DE YAŞAYAN ORTODOKS YAHUDİLERDEN TEPKİ

ABD'de yaşayan Ortodoks Yahudiler, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görüşmesi sırasında, ABD'nin, Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanımasını protesto etti.

Hasidik Yahudilerinin sivil toplum kuruluşu "Uluslararası Neturei Karta"nın, Beyaz Saray önünde organize ettiği protestoya yüzlerce Ortodoks Yahudi katıldı.

Protestoculara, Siyonizm Karşıtı Ortodoks Hahamlar Derneğinden hahamlar da destek verdi.

Grup adına yapılan açıklamada, "Gerçek Yahudi Hahamlar asla İsrail devletini veya Golan Tepelerini İsrail'in bir parçası olarak tanımadı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki abluka ve saldırılarını sonlandırması çağrısında bulunan göstericiler, Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve Golan Tepelerini de İsrail toprağı olarak tanıma kararını protesto etti.

ARAP BİRLİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını kınadı.

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıması Washington yönetiminin uluslararası hukukun dışına çıktığının göstergesidir. Arap Birliği, kararı en sert ifadelerle kınamaktadır. Söz konusu karar şekil ve konu bakımından geçersizdir, batıldır." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın kararının Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, Arap Birliği'nin kati ve tek vücut halindeki tutumunun ay sonunda Tunus'ta yapılacak zirveye yansıyacağı kaydedildi.

Açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Arap ülkeleri bu tür üslup ve yaklaşımı reddetmektedir. İşgal bir suç ise onu meşrulaştırmak da en az işgal kadar tehlikelidir. Güçlü olmak haklı olmak değildir. Uluslararası yasalar, statüsü ne olursa olsun sadece bir devlet tarafından konulamaz. İşgal ne kadar kısa veya uzun olursa olsun katiyen meşru olamaz."

İSPANYA

İspanya, Golan Tepeleri'nin durumuna ilişkin pozisyonunun değişmediğini belirterek, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımadığını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararı eleştirildi.

İspanya Hükümetinin, Birleşmiş Milletler'in aldığı bazı kararlarla örtüşen, Golan Tepeleri ile ilgili tavrını koruduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Uluslararası hukukun temellerine ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı kabul edilemez. Bu yüzden İspanya, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyor."