Mahmud Abbas, 'Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir' dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı  Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen  tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın  meşru olmadığını söyledi. 

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Devlet Başkanı Abbas, Trump’ın  Golan Tepeleri kararına, "Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da  herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir." sözleriyle  tepki gösterdi.

Abbas, Arap-İsrail çatışması konusundaki herhangi bir adımı  meşrulaştırmanın yolunun; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile  Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Barış Girişimi kararlarına bağlılıktan geçtiğini  vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in  egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

İNGİLTERE

İngiltere, 'Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak  görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da  planlamıyoruz' açıklamasında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni  İsrail'in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail'in ilhakını  tanımayı planlamadıklarını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepelerini İsrail işgali  altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail’in 1981’deki ilhakını tanımadık ve  tanımayı da planlamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka  göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı yasaklanmıştır." ifadesi hatırlatıldı.

Rusya'dan ABD'ye "Golan Tepeleri" tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD  Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepelerine ilişkin kararını eleştirerek,  "Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir.  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan bu tür adımlar  sadece durumu daha da kötüleştirir." dedi. 

Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin başkanlık  kararını imzalaması üzerine Rus Russkoye Radyosu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın kararını eleştiren Zaharova, "Uluslararası hukuka aykırı bu  karar maalesef Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir." diye konuştu.

Zaharova, söz konusu karara ilişkin Rusya’dan daha önce çok sayıda  açıklama yapıldığını vurgulayarak, “Böyle şeyler hukuki zeminin dışında kalıyor.  Tüm uluslararası çalışmaları, BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece  durumu daha da kötüleştirir." ifadesini kullandı.

AB'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde  İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına  imza atmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden, "Golan Tepeleri dahil  İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini  tanımıyoruz." açıklamasında bulunuldu. 

AB Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, birliğin,  uluslararası hukuk uyarınca Haziran 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında  bulunan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığı ve bu toprakları İsrail'in  parçası olarak görmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in  1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz."  ifadesi kullanıldı.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter  Sözcüsü Stephane Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin  statüsü değişmedi ve BM'nin  Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' dedi. 

Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın  Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin  açıklamada bulundu.

Sözcü Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan  politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' ifadesini  kullandı.

'ABD Arapların ana düşmanı oldu'

Beşşar Esed rejimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan  Tepeleri üzerinde İsrail'in işgalini resmen tanıyan kararını imzalamasına tepki  göstererek, kararın "ABD'yi Arapların ana düşmanı" yaptığını öne sürdü. 

Rejimin dışişleri bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkilinin,  resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, "ABD Başkanı, Suriye Arap  Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bariz bir saldırıyla, işgal  altındaki Suriye toprağı Golan'ın 'Siyonist işgal varlığına' eklendiğini kabul  etti. Karar, ABD ve İsrail'in Arap milletine karşı düşmanlıkla kurdukları organik  ittifakın somut göstergesi oldu ve ABD'yi Arapların temel düşmanı haline  getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Rejim, Trump'ın 21 Mart'taki "Golan Tepeleri üzerindeki İsrail  egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi" mesajına da aynı şekilde tepki  vermişti.

Suriyeli muhalifler ise Golan'ın Suriye toprağı ve Trump'ın çağrısının  uluslararası hukuka aykırı olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Trump'tan Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in  egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.

Trump, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından  ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın  zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967'den bu yana işgal  altında tutuyor.

HAMAS

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Golan  Tepeleri'nin Suriye'nin bölünmez bir parçası olarak kalacağını" söyledi. 

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Heniyye, ABD Başkanı Donald  Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan  eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, Hamas'ın Suriye'nin  yanında olduğu mesajını verdi.

Hamas Lideri Heniyye, ABD’nin, Golan Tepeleri kararının bölge  üzerindeki emellerini bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti.

"Golan Tepeleri, Suriye'nin bölünmez bir parçası olarak kalmaya devam  edecektir." ifadesini kullanan Heniyye, şöyle devam etti:

"Suriye’nin haklarına kadar uzanan ABD’nin bölgeyi hedef alan  planlarının özellikleri bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hamas, uluslararası  hukuku ve sözleşmeleri tanımayan, Kudüs ile Filistinli mülteciler meselesine  müdahale eden ABD’nin bu kibrine karşı Suriye’nin yanındadır."

LÜBNAN

Lübnan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne  ilişkin kararını kınadı.
  
Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın  İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması, uluslararası hukukun  tüm kurallarına aykırı olmasının yanı sıra adil bir barışı sağlama yönündeki  çabaları da baltalamaktır." ifadesi kullanıldı.

İşgal edilen toprakların geri verilmemesi halinde barıştan söz  edilemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Golan Tepeleri, Suriye Arap  topraklarıdır ve hiçbir kararın bu gerçeği değiştirmesi de mümkün değildir. Aynı  şekilde hiçbir ülkenin, tarih sahteciliğiyle bir ülkenin topraklarını üçüncü bir  ülkeye vermesi de mümkün değildir." denildi.

İsrail'in güvenliğini ancak kapsamlı ve adil bir barışta  bulabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ise şiddet ve zorbalıkla ele geçirdiği topraklarla nüfuzunu  genişleteceğine inanıyorsa kendisini daha çok yalnızlığa sevk eder ve yeni askeri  hezimetlerle karşılaşır. O zaman kendisinin gücü ve ırkçılığının da bir faydası  olmayacak. Aynı şekilde şiddetle kınadığımız Gazze Şeridi'ne yönelik yeni savaşı  da kendisine fayda sağlamayacak."

ABD'DE YAŞAYAN ORTODOKS YAHUDİLERDEN TEPKİ

ABD'de yaşayan Ortodoks Yahudiler, ABD Başkanı  Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görüşmesi sırasında,  ABD'nin, Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanımasını protesto etti. 

Hasidik Yahudilerinin sivil toplum kuruluşu "Uluslararası Neturei  Karta"nın, Beyaz Saray önünde organize ettiği protestoya yüzlerce Ortodoks Yahudi  katıldı.

Protestoculara, Siyonizm Karşıtı Ortodoks Hahamlar Derneğinden  hahamlar da destek verdi.

Grup adına yapılan açıklamada, "Gerçek Yahudi Hahamlar asla İsrail  devletini veya Golan Tepelerini İsrail'in bir parçası olarak tanımadı." ifadeleri  kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki abluka ve saldırılarını sonlandırması çağrısında  bulunan göstericiler, Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve  Golan Tepelerini de İsrail toprağı olarak tanıma kararını protesto etti.

ARAP BİRLİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan  Tepeleri'ne ilişkin kararını kınadı. 

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Golan  Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıması Washington yönetiminin  uluslararası hukukun dışına çıktığının göstergesidir. Arap Birliği, kararı en  sert ifadelerle kınamaktadır. Söz konusu karar şekil ve konu bakımından  geçersizdir, batıldır." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın kararının Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğu gerçeğini  değiştirmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, Arap Birliği'nin kati ve tek vücut  halindeki tutumunun ay sonunda Tunus'ta yapılacak zirveye yansıyacağı kaydedildi.

Açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Arap ülkeleri bu tür üslup ve yaklaşımı reddetmektedir. İşgal bir suç  ise onu meşrulaştırmak da en az işgal kadar tehlikelidir. Güçlü olmak haklı olmak  değildir. Uluslararası yasalar, statüsü ne olursa olsun sadece bir devlet  tarafından konulamaz. İşgal ne kadar kısa veya uzun olursa olsun katiyen meşru  olamaz."

İSPANYA

İspanya, Golan Tepeleri'nin durumuna ilişkin  pozisyonunun değişmediğini belirterek, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki  egemenliğini tanımadığını bildirdi. 

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı  Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararı  eleştirildi.

İspanya Hükümetinin, Birleşmiş Milletler'in aldığı bazı kararlarla  örtüşen, Golan Tepeleri ile ilgili tavrını koruduğu vurgulanan açıklamada, şöyle  denildi:

"Uluslararası hukukun temellerine ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne  göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı kabul edilemez. Bu yüzden İspanya,  İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyor."