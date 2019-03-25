Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze’den İsrail’in güneyine 30 füze atıldı İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısına Filistinli gruplardan yanıt geldi. Filistinli grupların İsrail’in güneyine 30 füze attığı öğrenildi. İsrail resmi makamlarından saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.