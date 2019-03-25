Gazze’den İsrail’in güneyine 30 füze atıldı İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısına Filistinli gruplardan yanıt geldi. Filistinli grupların İsrail’in güneyine 30 füze attığı öğrenildi. İsrail resmi makamlarından saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Gazze’den İsrail’in güneyine 30 füze atıldı
25.03.2019 - 23:00 | Son Güncelleme: 25.03.2019 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistinli grupların İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşılık olarak İsrail’in güneyine 30 füze attığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : israil,filistin,
612588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/612588.aspx
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