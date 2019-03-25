Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandığı belirtildi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Gazze’deki Filistinli gruplar ve İsrail arasında Mısır arabuluculuğunda ateşkes sağlandığını açıkladı.
Hamas Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu
25.03.2019 - 23:22 | Son Güncelleme: 25.03.2019 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu.
Etiketler : Hamas,Mısır',
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