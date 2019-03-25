Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandığı belirtildi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Gazze’deki Filistinli gruplar ve İsrail arasında Mısır arabuluculuğunda ateşkes sağlandığını açıkladı.