Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine roket saldırısı düzenlendi. Yedi kişinin yaralandığı füze saldırısının zamanlaması manidar bulundu. Füzenin Hamas tarafından atıldığını duyuran İsrail, binlerce askeri göreve çağırarak saldırıya karşılık verileceğini bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı, füzenin 120 kilometre mesafe katettiğini duyururken Hamas’tan “Füze yanlışlıkla ateşlendi” açıklaması geldi.

TRUMP SKANDALA İMZA ATTI

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden, Golan Tepeleri hakkında, “İsrail’in egemenliğini tanıma zamanı geldi” diyen ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı. İmza törenini şova çeviren Trump, “Bugün yapılan saldırı gibi bir saldırı daha görmek istemiyoruz. İsrail ile ilişkilerimiz kuvvetli” dedi. Trump’ın imzası sonrası Netanyahu da “Bu diplomatik bir zaferdir” açıklamasını yaptı. ABD’de bunlar yaşanırken, İsrail akşam saatlerinde Gazze’yi vurmaya başladı.

TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Trump, sözde Golan Tepeleri'nin İsrail toprakları olduğunu kabul eden bir belgeye imza attı. Bunu büyük bir marifetmiş gibi şova dönüştürdü. Bu topraklar Suriye topraklarıdır. Uluslararası hukuku çiğneyen bu kararı biz kabul etmiyoruz” açıklamasını yaptı. Karara dünyadan da sert tepkiler geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artıracaktır. BM Güvenlik Konseyi kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir" dedi. İngiltere’den de, "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz" açıklaması geldi.

YÜZYILIN ANLAŞMASI DEĞİL YÜZYILIN DAYATMASI

İsrail işgali altındaki Golan Tepelerini tanıma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da bütün dengeleri değiştirecek yeni bir planın hazırlığı içinde. Trump ve ekibi bir süredir üzerinde çalıştığı planda sona yaklaştı. 9 Nisan’daki İsrail’de yapılacak seçimlerden sonra açıklanması beklenen ‘Yüzyılın Anlaşması’ denilen planın içeriği gizli tutulsa da İsrail ve ABD basınına yansıyan bilgilere göre plan, ana hatlarıyla orta vadede Filistin’ devletini ortadan kaldırmayı, İsrail’in işgal ettiği topraklarda kalıcılığını sağlamayı, Ürdün ve Batı Şeria arasında konfederasyon oluşturmayı ve yaklaşık 6 milyon Filistinli mültecinin topraklarına dönüşünü engellemeyi amaçlıyor. Uzmanlara göre plan anlaşmadan öte bir dayatma ve Orta Doğu’ya çözümden ziyade bir çözümsüzlük sunuyor. Filistin yönetimi söz konusu plana karşı çıkarken, Türkiye, İran, Katar ve Ürdün de plana sıcak bakmıyor. Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bilâl Sambur, Yüzyılın Planı’nın iki tane mimarı olduğunu belirterek “Biri Trump’ın damadı Jared Kushner, diğeri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman. İkisi de Orta Doğu yeniden kendi hegemonik anlayışlarına göre dizayn etmeye çalışıyor. Filistin’i bir çıbanbaşı olarak görüyorlar ve Filistin meselesi çözülürse hem İsrail hem de Suudi Arabistan’ın bir güç hâline gelebileceğini düşünüyorlar” dedi. Güvenlik Uzmanı ve Stratejist Mithat Işık ise, ABD’nin Filistin lehine bir plan hazırlamayacağını söyledi: ABD, Orta Doğu’ya bir ateş topu bırakıyor. Yüzyılın Anlaşması denilen plan kabul görmeyecek. ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıması şunu gösteriyor ki söz konusu bu plan Filistin ve dünya tarafından kabul görmez. Bu plandan bir şey çıkacağını zannetmiyorum.