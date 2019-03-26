İstanbul’dan Odessa’ya havayolu ile gelen Türk vatandaşları, sınır kapısında geliş sebeplerini açıklayamayınca ülkeye alınmadı. Sınırdan geçemeyeceklerini anlayan 3 Türk vatandaşı iddiaya göre sınır memurlarına 600 dolar rüşvet teklif etti. Rüşveti kabul etmeyen görevliler şahıslar hakkında işlem yaparak Türkiye’ye geri gönderdi.
Ukrayna sınırında rüşvet teklif ettiği iddia edilen 3 Türk vatandaşı ülkeye alınmadı
26.03.2019 - 12:35 | Son Güncelleme: 26.03.2019 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna’nın Odessa şehrindeki havaalanında 3 Türk vatandaşı, rüşvet teklif ettikleri gerekçesiyle ülkeye alınmadı.
İstanbul’dan Odessa’ya havayolu ile gelen Türk vatandaşları, sınır kapısında geliş sebeplerini açıklayamayınca ülkeye alınmadı. Sınırdan geçemeyeceklerini anlayan 3 Türk vatandaşı iddiaya göre sınır memurlarına 600 dolar rüşvet teklif etti. Rüşveti kabul etmeyen görevliler şahıslar hakkında işlem yaparak Türkiye’ye geri gönderdi.
Etiketler : Ukrayna,rüşvet,
612730 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/612730.aspx
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