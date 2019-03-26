Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’dan Odessa’ya havayolu ile gelen Türk vatandaşları, sınır kapısında geliş sebeplerini açıklayamayınca ülkeye alınmadı. Sınırdan geçemeyeceklerini anlayan 3 Türk vatandaşı iddiaya göre sınır memurlarına 600 dolar rüşvet teklif etti. Rüşveti kabul etmeyen görevliler şahıslar hakkında işlem yaparak Türkiye’ye geri gönderdi.

